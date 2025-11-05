Каталог компаний
Tarento
Tarento Программный инженер Зарплаты в Greater Bengaluru

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Bengaluru в Tarento составляет ₹3.1M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tarento. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Tarento
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹3.1M
Уровень
-
Оклад
₹3.1M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Tarento?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tarento in Greater Bengaluru составляет ₹3,292,594 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tarento для позиции Программный инженер in Greater Bengaluru составляет ₹2,957,508.

