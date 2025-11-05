Каталог компаний
Tango
Tango Программный инженер Зарплаты в Ukraine

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Ukraine в Tango составляет UAH 4.01M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tango. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Общая сумма в год
UAH 4.01M
Уровень
hidden
Оклад
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Бонус
UAH 0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Tango?
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tango in Ukraine составляет UAH 6,209,528 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tango для позиции Программный инженер in Ukraine составляет UAH 3,920,156.

