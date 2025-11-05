Каталог компаний
Tango
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

  • Greater Toronto Area

Tango Программный инженер Зарплаты в Greater Toronto Area

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Tango. Последнее обновление: 11/5/2025

Нам нужно всего 4 еще Программный инженер заявок в Tango чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Tango in Greater Toronto Area составляет CA$233,218 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Tango для позиции Программный инженер in Greater Toronto Area составляет CA$233,218.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tango не найдены

Похожие компании

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Все компании ➜

Другие ресурсы