Каталог компаний
Tango
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Tango Зарплаты

Зарплата Tango варьируется от $42,210 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $92,852 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Tango. Последнее обновление: 10/12/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $86.4K
Аналитик данных
$66.1K
Специалист по данным
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Маркетинговые операции
$90.1K
Продуктовый дизайнер
$42.2K
Продуктовый менеджер
$92.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Tango Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

El puesto con mayor salario reportado en Tango es Продуктовый менеджер at the Common Range Average level con una compensación total anual de $92,852. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tango es $76,265.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Tango не найдены

Похожие компании

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Все компании ➜

Другие ресурсы