  • Зарплаты
  • Дата-сайентист

  • Все зарплаты Дата-сайентист

  • Greater Houston Area

Sysco Дата-сайентист Зарплаты в Greater Houston Area

Медианный компенсационный пакет Дата-сайентист in Greater Houston Area в Sysco составляет $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sysco. Последнее обновление: 11/5/2025

Медианный пакет
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Общая сумма в год
$120K
Уровень
L3
Оклад
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Sysco in Greater Houston Area составляет $150,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sysco для позиции Дата-сайентист in Greater Houston Area составляет $121,000.

