Каталог компаний
Symphony Technology Group
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Symphony Technology Group Зарплаты

Зарплата Symphony Technology Group варьируется от $39,513 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $54,879 для Продукт-менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Symphony Technology Group. Последнее обновление: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $39.5K
Продукт-менеджер
$54.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Symphony Technology Group — Продукт-менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $54,879. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Symphony Technology Group составляет $47,196.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Symphony Technology Group не найдены

Похожие компании

  • SoFi
  • Databricks
  • Airbnb
  • Intuit
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/symphony-technology-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.