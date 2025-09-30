Каталог компаний
Syfe
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

Syfe Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in India в Syfe составляет ₹35.9K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Syfe. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Syfe
Software Development Engineer 2
Gurgaon, HR, India
Общая сумма в год
₹35.9K
Уровень
L4
Оклад
₹33.9K
Stock (/yr)
₹1.2K
Бонус
₹876
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Syfe?

₹160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹30K+ (иногда ₹300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Syfe in India составляет ₹69,114 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Syfe для позиции Инженер-программист in India составляет ₹34,467.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Syfe не найдены

Похожие компании

  • Google
  • Databricks
  • Uber
  • Airbnb
  • Snap
  • Все компании ➜

Другие ресурсы