Sycamore Partners Зарплаты

Диапазон зарплат Sycamore Partners варьируется от $30,576 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $145,725 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Sycamore Partners. Последнее обновление: 8/20/2025

Бизнес-операции
$55.9K
Бизнес-аналитик
$105K
Служба поддержки клиентов
$30.6K

Аналитик данных
$111K
Инженер-программист
$146K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Sycamore Partners, — это Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $145,725. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Sycamore Partners, составляет $104,860.

