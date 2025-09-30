Каталог компаний
Swvl
Swvl Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Egypt в Swvl составляет EGP 944K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swvl. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Общая сумма в год
EGP 944K
Уровень
L4
Оклад
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Swvl?

EGP 7.87M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Swvl in Egypt составляет EGP 1,203,451 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swvl для позиции Инженер-программист in Egypt составляет EGP 944,237.

Другие ресурсы