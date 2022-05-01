Справочник компаний
Swvl
Swvl Зарплаты

Диапазон зарплат Swvl варьируется от $6,139 в общей компенсации в год для Бухгалтер на нижнем конце до $138,153 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Бухгалтер
$6.1K
Менеджер по продукту
$108K
Руководитель проекта
$12.1K

Инженер-программист
$19.3K
Руководитель отдела разработки
$138K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Swvl, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $138,153. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Swvl, составляет $19,296.

Другие ресурсы