Компенсация Фулстек-разработчик in Switzerland в Swisscom составляет CHF 124K за year для Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Switzerland составляет CHF 114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swisscom. Последнее обновление: 10/8/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
CHF 124K
CHF 124K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Фулстек-разработчик в Swisscom in Switzerland составляет CHF 185,693 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swisscom для позиции Фулстек-разработчик in Switzerland составляет CHF 124,669.

Другие ресурсы