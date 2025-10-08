Каталог компаний
Swisscom
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • DevOps-инженер

  • Switzerland

Swisscom DevOps-инженер Зарплаты в Switzerland

Компенсация DevOps-инженер in Switzerland в Swisscom составляет от CHF 124K за year для Software Engineer до CHF 155K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Switzerland составляет CHF 138K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swisscom. Последнее обновление: 10/8/2025

Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
(Начальный уровень)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для DevOps-инженер в Swisscom in Switzerland составляет CHF 162,891 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swisscom для позиции DevOps-инженер in Switzerland составляет CHF 133,141.

Другие ресурсы