Компенсация DevOps-инженер in Netherlands в Swisscom составляет от €56.5K за year для Software Engineer до €79.8K за year для Senior Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in Netherlands составляет €63.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swisscom. Последнее обновление: 10/8/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции ()
Премия
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
