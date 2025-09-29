Каталог компаний
Компенсация Менеджер по разработке ПО in India в Swiggy составляет от ₹7.83M за year для Engineering Manager до ₹11.1M за year для Senior Engineering Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹8.41M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Swiggy in India составляет ₹14,416,431 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiggy для позиции Менеджер по разработке ПО in India составляет ₹7,580,062.

