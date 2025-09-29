Компенсация Инженер-программист in India в Swiggy составляет от ₹2.04M за year для L6 до ₹10.95M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.83M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
₹2.04M
₹1.76M
₹259K
₹14.8K
L7
₹4.18M
₹3.31M
₹856K
₹16.6K
L8
₹8.56M
₹5.59M
₹2.97M
₹0
L9
₹10.95M
₹7.87M
₹3.08M
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
