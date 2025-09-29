Компенсация Продуктовый дизайнер in India в Swiggy составляет от ₹5.17M за year для L7 до ₹4.64M за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.95M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
