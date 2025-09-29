Каталог компаний
Swiggy
Swiggy
Swiggy Менеджер продуктового дизайна Зарплаты

Компенсация Менеджер продуктового дизайна in India в Swiggy составляет ₹7.26M за year для L9. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

₹5.72M - ₹6.79M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер продуктового дизайна в Swiggy in India составляет ₹7,257,263 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiggy для позиции Менеджер продуктового дизайна in India составляет ₹5,284,547.

Другие ресурсы