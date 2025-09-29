Каталог компаний
Swiggy
Swiggy Information Technologist (IT) Зарплаты

Средняя общая компенсация Information Technologist (IT) в Swiggy составляет от ₹19.89M до ₹28.27M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

₹22.52M - ₹25.64M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹19.89M₹22.52M₹25.64M₹28.27M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

₹13.94M

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для jobFamilies.Information Technologist (IT) в Swiggy составляет ₹28,274,429 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiggy для позиции jobFamilies.Information Technologist (IT) составляет ₹19,887,946.

