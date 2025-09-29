Каталог компаний
Swiggy
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по работе с данными

  • Все зарплаты Менеджер по работе с данными

Swiggy Менеджер по работе с данными Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по работе с данными in India в Swiggy составляет от ₹4M до ₹5.6M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя общая компенсация

₹4.33M - ₹5.03M
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₹4M₹4.33M₹5.03M₹5.6M
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Менеджер по работе с данными заявок в Swiggy чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.14M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по работе с данными предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по работе с данными в Swiggy in India составляет ₹5,595,967 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiggy для позиции Менеджер по работе с данными in India составляет ₹3,997,119.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Swiggy не найдены

Похожие компании

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Все компании ➜

Другие ресурсы