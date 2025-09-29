Каталог компаний
Swiggy
Swiggy Бизнес-аналитик Зарплаты

Компенсация Бизнес-аналитик in India в Swiggy составляет от ₹1.42M за year для L6 до ₹6.17M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.67M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swiggy. Последнее обновление: 9/29/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L6
Business Analyst I
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
Business Analyst II
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
₹13.94M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Swiggy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в Swiggy in India составляет ₹6,168,063 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swiggy для позиции Бизнес-аналитик in India составляет ₹1,660,763.

