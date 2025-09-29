Каталог компаний
Swayable
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Swayable Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в Swayable составляет $225K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Swayable. Последнее обновление: 9/29/2025

Медианный пакет
company icon
Swayable
Software Engineering Manager
Portland, OR
Общая сумма в год
$225K
Уровень
Engineering Manager
Оклад
$225K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
4 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в Swayable?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Swayable in United States составляет $231,700 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Swayable для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $225,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Swayable не найдены

Похожие компании

  • Intuit
  • PayPal
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Все компании ➜

Другие ресурсы