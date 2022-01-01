Strategy by PwC Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Strategy by PwC варьируется от $20,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $333,858 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Strategy by PwC. Последнее обновление: 10/26/2025

Консультант по управлению
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Бухгалтер
$77.6K
Бизнес-аналитик
$65.6K

Специалист по данным
$70.4K
Продуктовый дизайнер
$118K
Продуктовый менеджер
$318K
Менеджер проектов
$216K
Инженер-программист
$20K
Архитектор решений
$91.8K
Венчурный капиталист
$254K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Strategy by PwC — Консультант по управлению at the Principal level с годовой общей компенсацией $333,858. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Strategy by PwC составляет $164,375.

