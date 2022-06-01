Strategic Education Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Strategic Education варьируется от $52,260 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $180,900 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Strategic Education. Последнее обновление: 10/26/2025

Продуктовый менеджер
Median $137K
Административный помощник
$52.3K
Менеджер по работе с данными
$181K

Продуктовый дизайнер
$73.6K
Инженер-программист
$58.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Strategic Education — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $180,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Strategic Education составляет $73,630.

