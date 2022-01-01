Справочник компаний
Stratasys
Stratasys Зарплаты

Диапазон зарплат Stratasys варьируется от $54,270 в общей компенсации в год для Инженер-механик на нижнем конце до $224,661 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $81.5K
Аналитик данных
$64.7K
Инженер-механик
$54.3K

Дизайнер продукта
$132K
Менеджер по продукту
$225K
Технический руководитель программы
$201K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Stratasys, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $224,661. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Stratasys, составляет $106,584.

Другие ресурсы