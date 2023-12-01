Справочник компаний
Strapi
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Strapi Зарплаты

Диапазон зарплат Strapi варьируется от $47,923 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $80,685 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Strapi. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Менеджер по продукту
$47.9K
Инженер-программист
$80.7K
Руководитель отдела разработки
$63.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at Strapi is Инженер-программист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $80,685. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Strapi is $63,700.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Strapi

Связанные компании

  • Snap
  • Dropbox
  • PayPal
  • Flipkart
  • Lyft
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы