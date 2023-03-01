Справочник компаний
Straive
Straive Зарплаты

Диапазон зарплат Straive варьируется от $3,354 в общей компенсации в год для Административный ассистент на нижнем конце до $61,519 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Административный ассистент
$3.4K
Копирайтер
$5K
Специалист по данным
$12K

Менеджер по продукту
$61.5K
Инженер-программист
$7.3K
Архитектор решений
$46.8K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Straive, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $61,519. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Straive, составляет $9,612.

Другие ресурсы