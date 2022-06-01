STR Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата STR варьируется от $143,000 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $205,774 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников STR. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $145K

Научный сотрудник

Специалист по данным
Median $160K
Инженер-механик
Median $143K

Менеджер проектов
$206K
Архитектор решений
$196K

Cloud Security Architect

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в STR — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $205,774. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в STR составляет $160,000.

Другие ресурсы