Stout Зарплаты

Зарплата Stout варьируется от $55,162 общей компенсации в год для Консультант по управлению в нижнем диапазоне до $130,650 для Инвестиционный банкир в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Stout. Последнее обновление: 10/26/2025

Бизнес-аналитик
$68.7K
Инвестиционный банкир
$131K
Консультант по управлению
$55.2K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Stout — Инвестиционный банкир at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $130,650. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Stout составляет $68,655.

