Storyblocks Зарплаты

Зарплата Storyblocks варьируется от $145,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $216,791 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Storyblocks. Последнее обновление: 10/15/2025

Инженер-программист
Median $145K
Менеджер по работе с данными
$215K
Специалист по данным
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Продуктовый дизайнер
$161K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Storyblocks — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $216,791. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Storyblocks составляет $187,882.

