Каталог компаний
Storeking
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Storeking, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    StoreKing is a tech platform revolutionizing rural retail by linking local stores to digital channels, enabling them to provide a wide range of products and services to rural consumers.

    storeking.in
    Веб-сайт
    2012
    Год основания
    300
    Количество сотрудников
    $50M-$100M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Storeking не найдены

    Похожие компании

    • Lyft
    • Flipkart
    • Intuit
    • Spotify
    • PayPal
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы