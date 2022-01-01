Каталог компаний
STORD
STORD Зарплаты

Зарплата STORD варьируется от $134,325 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $271,350 для Руководитель аппарата в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников STORD. Последнее обновление: 10/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Инженер-программист
Median $167K

Фулстек-разработчик

Руководитель аппарата
$271K
Специалист по данным
$164K

Продуктовый менеджер
$202K
Технический менеджер программ
$134K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В STORD Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в STORD — Руководитель аппарата at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $271,350. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в STORD составляет $167,000.

Другие ресурсы