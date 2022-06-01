Каталог компаний
StoneX Group
StoneX Group Зарплаты

Зарплата StoneX Group варьируется от $29,711 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $208,950 для Маркетинговые операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников StoneX Group. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $142K

Фулстек-разработчик

Бухгалтер
$52.3K
Бизнес-аналитик
$41.6K

Специалист по данным
$29.7K
Маркетинговые операции
$209K
Продуктовый дизайнер
$58.3K
Продуктовый менеджер
$206K
Продажи
$139K
Менеджер по разработке ПО
$196K
Архитектор решений
$119K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в StoneX Group — Маркетинговые операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в StoneX Group составляет $128,972.

