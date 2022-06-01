Каталог компаний
Stoneridge
Stoneridge Зарплаты

Зарплата Stoneridge варьируется от $8,955 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $66,317 для Инженер-механик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Stoneridge. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $29.4K
Инженер-механик
$66.3K
Продуктовый дизайнер
$9K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Stoneridge — Инженер-механик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $66,317. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Stoneridge составляет $29,428.

