Stockbit Зарплаты

Зарплата Stockbit варьируется от $12,882 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $25,835 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Stockbit. Последнее обновление: 10/26/2025

Инженер-программист
Median $17K
Специалист по данным
$12.9K
Маркетинг
$20.1K

Продуктовый менеджер
$25.8K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Stockbit — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $25,835. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Stockbit составляет $18,570.

