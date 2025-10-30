Каталог компаний
Stenn
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Stenn Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Spain в Stenn составляет €137K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Stenn. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Общая сумма в год
€137K
Уровень
M5
Оклад
€137K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
18 Лет
Какие карьерные уровни в Stenn?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Stenn in Spain составляет €164,124 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Stenn для позиции Менеджер по разработке ПО in Spain составляет €136,677.

Другие ресурсы