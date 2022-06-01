Справочник компаний
Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker Зарплаты

Диапазон зарплат Stanley Black & Decker варьируется от $40,603 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $433,508 для Менеджер программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Stanley Black & Decker. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-механик
Median $95K
Инженер-программист
Median $112K
Менеджер по продукту
Median $134K

Инженер по аппаратному обеспечению
Median $89K
Бизнес-аналитик
$104K
Развитие бизнеса
$236K
Аналитик данных
$42.6K
Руководитель отдела науки о данных
$213K
Специалист по данным
Median $150K
Финансовый аналитик
$89.1K
Графический дизайнер
$146K
Отдел кадров
$61.2K
Маркетинг
Median $140K
Дизайнер продукта
$80.4K
Менеджер программы
$434K
Руководитель проекта
$40.6K
Продажи
$152K
Руководитель отдела разработки
$164K
Архитектор решений
$60.3K
Технический руководитель программы
$141K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Stanley Black & Decker, — это Менеджер программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $433,508. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Stanley Black & Decker, составляет $123,000.

