Standard Metrics Зарплаты

Диапазон зарплат Standard Metrics варьируется от $137,200 в общей компенсации в год для Успех клиента на нижнем конце до $211,935 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Standard Metrics. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Служба поддержки клиентов
$139K
Успех клиента
$137K
Менеджер по продукту
$186K

Рекрутер
$151K
Продажи
$157K
Инженер по продажам
$179K
Инженер-программист
$157K
Руководитель отдела разработки
$212K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Standard Metrics, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $211,935. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Standard Metrics, составляет $156,733.

