Standard Chartered
Standard Chartered Зарплаты

Диапазон зарплат Standard Chartered варьируется от $16,994 в общей компенсации в год для Корпоративное развитие на нижнем конце до $502,500 для Инвестиционный банкир на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Standard Chartered. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $52.5K
Руководитель отдела разработки
Median $42.7K

Технический руководитель программы
Median $150K
Бухгалтер
$204K
Бизнес-аналитик
$26.4K
Корпоративное развитие
$17K
Аналитик данных
$20K
Специалист по данным
$43.9K
Финансовый аналитик
$17.1K
Специалист по информационным технологиям
$39.4K
Инвестиционный банкир
$503K
Консультант по управлению
$57.1K
Дизайнер продукта
$69.1K
Менеджер программы
$60K
Руководитель проекта
$43.1K
Продажи
$56.5K
Аналитик по кибербезопасности
$18K
Архитектор решений
$43.3K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Standard Chartered, — это Инвестиционный банкир at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $502,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Standard Chartered, составляет $43,225.

Другие ресурсы