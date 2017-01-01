Каталог компаний
SSP Pvt
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о SSP Pvt, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    SSP Pvt Ltd is a global leader in delivering custom turnkey projects for the Dairy, Food, and Beverage industries, specializing in innovative and sustainable solutions for clients around the world.

    sspindia.com
    Веб-сайт
    1977
    Год основания
    330
    Количество сотрудников
    $50M-$100M
    Предполагаемая выручка
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в SSP Pvt не найдены

    Похожие компании

    • Apple
    • Airbnb
    • Tesla
    • Intuit
    • Flipkart
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы