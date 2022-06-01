SSE Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата SSE варьируется от $39,806 общей компенсации в год для Инженер-механик в нижнем диапазоне до $86,430 для Инженер-строитель в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SSE. Последнее обновление: 11/30/2025

Инженер-строитель
$86.4K
Инженер-механик
$39.8K
Аналитик по кибербезопасности
$41.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Программный инженер
$63.9K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SSE — Инженер-строитель at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $86,430. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SSE составляет $52,910.

