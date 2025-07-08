Каталог компаний
SRS Acquiom
SRS Acquiom Зарплаты

Зарплата SRS Acquiom варьируется от $120,600 общей компенсации в год для Юридический отдел в нижнем диапазоне до $172,135 для Проектный менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SRS Acquiom. Последнее обновление: 11/30/2025

Юридический отдел
$121K
Проектный менеджер
$172K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SRS Acquiom — Проектный менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,135. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SRS Acquiom составляет $146,368.

Другие ресурсы

