Squire
Squire Зарплаты

Медианная зарплата Squire составляет $100,000 для Программный инженер . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Squire. Последнее обновление: 11/30/2025

Программный инженер
Median $100K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Squire Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Squire — Программный инженер с годовой общей компенсацией $100,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Squire составляет $100,000.

