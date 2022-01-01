Каталог компаний
Squarespace
Squarespace Зарплаты

Зарплата Squarespace варьируется от $59,900 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $478,333 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Squarespace. Последнее обновление: 11/30/2025

Программный инженер
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend-разработчик

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Менеджер по разработке ПО
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Продукт-менеджер
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Продукт-дизайнер
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Дата-сайентист
L3 $155K
L4 $200K
Аналитик данных
Median $135K
Финансовый аналитик
Median $190K
Маркетинг
Median $164K
Рекрутер
Median $150K
UX-исследователь
Median $151K
Административный помощник
$79.6K
Менеджер бизнес-операций
$274K
Бизнес-аналитик
$118K
Обслуживание клиентов
Median $59.9K
Менеджер по анализу данных
$224K
Управление персоналом
$141K
IT-специалист
$191K
Менеджер технических программ
Median $202K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

15%

ГОД 1

25%

ГОД 2

30%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Squarespace RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 3rd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 4th-ГОД (30.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Squarespace RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Squarespace — Менеджер по разработке ПО at the L7 level с годовой общей компенсацией $478,333. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Squarespace составляет $195,822.

Другие ресурсы

