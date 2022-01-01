Squarespace Зарплаты

В Squarespace RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

15 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

30 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 30.00 % ежегодно )