Sportradar
Sportradar Зарплаты

Зарплата Sportradar варьируется от $84,253 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $136,518 для Специалист по данным в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Sportradar. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $93.6K
Бизнес-аналитик
$133K
Специалист по данным
$137K

Продуктовый менеджер
$84.3K
Менеджер программ
$93.9K
Менеджер проектов
$96.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Sportradar — Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $136,518. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sportradar составляет $95,220.

