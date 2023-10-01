Spokeo Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Spokeo варьируется от $148,500 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $228,850 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Spokeo. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $149K
Специалист по данным
$157K
Маркетинг
$163K

Продуктовый менеджер
$229K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Spokeo — Продуктовый менеджер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $228,850. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Spokeo составляет $159,975.

Другие ресурсы