Splunk Зарплаты

Зарплата Splunk варьируется от $51,822 общей компенсации в год для Инженер по продажам в нижнем диапазоне до $733,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Splunk. Последнее обновление: 8/29/2025

$160K

Инженер-программист
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер надёжности сайта

Продуктовый менеджер
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Продажи
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Менеджер по разработке ПО
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Продуктовый дизайнер
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX-дизайнер

Архитектор решений
P4 $229K
P5 $282K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

Специалист по данным
Median $265K
Маркетинг
P2 $106K
P5 $268K
Технический менеджер программ
Median $224K
Финансовый аналитик
Median $145K
Менеджер программ
Median $170K
Инженер по продажам
Median $51.8K
ИТ-специалист
Median $157K
Рекрутер
Median $141K
Технический писатель
Median $145K
Менеджер проектов
Median $156K
Аналитик кибербезопасности
Median $425K
Бухгалтер
$252K

Технический бухгалтер

Менеджер бизнес-операций
$147K
Бизнес-аналитик
Median $161K
Развитие бизнеса
$63.3K
Руководитель аппарата
$371K
Обслуживание клиентов
$229K
Аналитик данных
$167K
Управление персоналом
$249K
Консультант по управлению
$153K
Маркетинговые операции
$162K
Менеджер продуктового дизайна
$481K
Операции по доходам
$200K
Общее вознаграждение
$241K
UX-исследователь
$129K
График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Splunk RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (8.32% ежеквартально)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (8.32% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Splunk RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Splunk — Продуктовый менеджер at the P7 level с годовой общей компенсацией $733,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splunk составляет $227,427.

