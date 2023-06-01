Splitit Зарплаты

Каталог компаний
Splitit
Зарплата Splitit варьируется от $111,401 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $392,000 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Splitit. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Продуктовый менеджер
$121K
Продажи
$392K
Инженер-программист
$111K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Splitit — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $392,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splitit составляет $121,284.

