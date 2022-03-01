Split Software Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Split Software варьируется от $78,400 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $208,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Split Software. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Инженер-программист
Median $208K
Аналитик данных
$81.6K
Управление персоналом
$78.4K

Архитектор решений
$174K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Split Software — Инженер-программист с годовой общей компенсацией $208,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Split Software составляет $127,863.

