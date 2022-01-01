Каталог компаний
Splice
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Splice Зарплаты

Зарплата Splice варьируется от $124,375 общей компенсации в год для Финансовый аналитик в нижнем диапазоне до $251,250 для Развитие бизнеса в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Splice. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $139K
Продуктовый менеджер
Median $160K
Развитие бизнеса
$251K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Финансовый аналитик
$124K
Маркетинг
$235K
Продуктовый дизайнер
$220K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Splice — Развитие бизнеса at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $251,250. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splice составляет $190,072.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Splice не найдены

Похожие компании

  • Zipcar
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Avvo
  • Все компании ➜

Другие ресурсы