Splashtop Зарплаты

Зарплата Splashtop варьируется от $21,377 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $39,260 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Splashtop. Последнее обновление: 9/19/2025

Административный помощник
$21.4K
Продажи
$34.6K
Аналитик кибербезопасности
$30.4K

Инженер-программист
$39.3K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Splashtop — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $39,260. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Splashtop составляет $32,508.

Другие ресурсы